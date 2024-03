L’arte del tatuaggio entra in chiesa | l’artista e tatuatore di fama mondiale Marco Manzo espone le sue opere a Santa Maria dei Miracoli

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Roma, 20 marzo 2024 – In mostra le installazioni di “dei“: saranno allestite dal 21 marzo al 31 agosto 2024; il vernissage si terrà il 21 marzo alle ore 19.00 nelladidei(Piazza del Popolo, Roma) “dei” è il titolo del percorso di installazioni, organizzato da “Il Cigno GG Edizioni”, che sarà allestito nelladidei(Piazza del Popolo, Roma) dal 21 marzo al 31 agosto 2024. L’ingresso è gratuito. Il vernissage si terrà giovedì 21 marzo alle ore 19.00 nella ...

Gli atleti russi e bielo russi non prenderanno parte alla cerimonia di apertura della Olimpiadi di Parigi. Ad annunciarlo è il CIO. Olimpiadi di Parigi: gli atleti russi e bielo russi non prenderanno ... (periodicodaily)

Villa Cambiaso, Cappella Balbi e "Intrecci d'arte e d'amore": anche nel Savonese ecco le "Giornate FAI di Primavera" - A metà XIX secolo un'alluvione, causata dall'esondazione del vicino torrente, danneggiò pesantemente il ... protagonista dell'iniziativa sarà il percorso "Intrecci d'arte e d'amore" sviluppato nel ...savonanews

Ernesto Calindri, non solo l’amaro al carciofo: un libro racconta il maestro del teatro che Carosello trasformò in star - Ernesto Calindri, per molti solo un volto legato alla tv del Carosello. Nella memoria collettiva il suo ... la prima monografia interamente dedicata alla sua vita e alla sua arte. Raramente ho scritto ...repubblica

Biagio Antonacci ospite dalla Hunziker, chi è Età, vita privata, la malattia del figlio (nipote di Morandi), i duetti, i sensi di colpa e canzoni - Biagio Antonacci stasera ospite nell'ultima puntata di Michelle Impossible lo show di Michelle Hunziker in onda su Canale 5 alle 21.30. In attesa di seguire la trasmissione scopriamo ...ilmessaggero