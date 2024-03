L’appello a Mattarella | Finisca questa campagna di odio islamofobo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Le telecamere ancora puntate sull’istituto scolastico, il dibattito politico sempre torrido, uno striscione dei militanti della Rete dei Patrioti affisso nella notte e subito rimosso dai carabinieri, una tensione che striscia, ed è monitorata, ora per ora, social per social, commento per commento, dalle forze dell’ordine. Terzo giorno di clamore mediatico sulla chiusura per Ramadan all’Iqbal Masih. L’attenzione sulla città dei quartieri multietnici e delle scuole inclusive, maratoneta da anni di politiche per l’integrazione, è costante. Il timore non detto è quello di possibili azioni-blitz di estremisti o fanatici. Si monitora ora, lo si farà sino alla fatidica data del 10 aprile, quella della fine del digiuno e del giorno di “vacanza aggiuntiva“ per gli scolari pioltellesi, che, nell’intenzione della scuola che unanimemente lo ha deciso, doveva essere, e si spera ancora possa ...