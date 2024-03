L' app per smartphone che renderà le tue colazioni migliori | la mappa dei caffè specialty

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Il livello dei bar italiani si sta alzando. Il numero di caffetteriesta crescendo nelle grandi città (ne sono un esempio Firenze, Milano e anche Roma), dove finalmente è possibile trovare una buona tazzina. Per gli appassionati di tutto il mondo, esiste una app che permette dirle tutte: Kava, che segnala le insegne più virtuose. L'app per appassionati diNata a maggio 2023 per idea del portoghese Sam Brown, Kava offre unatura precisa del mondo del. Basta inserire la propria posizione per scovare bar di ricerca nei dintorni, segnalati grazie all’attiva community che ruota che si è creata fin da subito. Ogni insegna ha anche un voto dato dagli utenti, che possono poi arricchire il loro profilo con foto e recensioni. «Da nomade digitale, visito ...