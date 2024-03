(Di mercoledì 20 marzo 2024) Associare il mondo del packaging a una possibile fonte di inquinamento è semplice, ma anche molto sbagliato, perché a inquinare, in verità, è "la maleducazione della gente, accompagnata dall’inciviltà di chi abbandona i rifiuti e le confezioni nell’ambiente circostante". A dirlo forte e chiaro è Giancarlo, amministratore delegato e fondatore disrl, azienda che si trova nel Bolognese, a Sasso Marconi e a Sala Bolognese, che ha creduto fornte nelle potenzialità delle materie dao non inquinanti, sviluppando un core business sostenibile e produttivo. Da oltre trent’anni, infatti,srl propone alla sua vasta gamma di clienti un’intera produzione di packaging ine anche in legno, nel ...

Rackete salta sui trattori in rivolta per proporre le proprie soluzioni di ultra-sinistra. "Politiche fallimentari hanno rivinato gli agricoltori", dice. Ma non fa mea culpa sull'oltranzismo green (ilgiornale)

L’anima green di Nigelli Imballaggi: "Il cartone teme solo l’acqua" - "Il cartone ha un unico nemico naturale, che è l’acqua: se si bagna, ovviamente si scioglie. Ma da asciutto, ha performance incredibili. Proprio per questo ci occupiamo anche di imballaggi in legno, ...quotidiano

Garfagnana protagonista su Instagram negli scatti di Stefania Adami - Il progetto fotografico 12X12 mette in luce le fermate "improbabili" della Garfagnana attraverso gli scatti di Stefania Adami, ispirati alla vita antica e autentica dei borghi locali serviti dal trasp ...lanazione

Svelato il cast della serie animata Among Us, Elijah Wood nel ruolo di green - Innersloth, lo sviluppatore di Among Us, ha collaborato con CBS Studios, per produrre una serie animata basata sul popolare gioco whodunnit ... Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit, interpreterà 'green ...notebookcheck