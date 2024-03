Landini Lerici non dà scampo al Pegli | 84-55

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Nella terza giornata del girone di ritorno della poule promozione, in divisione regionale 1 di basket maschile, la Ginotravolge a Montepertico ilcon un sonoro 84-55. Ini si sono schierati con Albanesi, Omeragic, Gaspani, Maccari, Pignoli, Vignali, Tripodi, Oddone, Rege Cambrin, Sacchelli e capitan Putti. Gli altri risultati: Aurora Chiavari-Pgs Auxilium Genova 58-57, Next Step Rapallo-Loano 93-62, Tigullio S. Margherita-Cogoleto 60-56. Classifica: Tigullio S. Margherita Ligure punti 24, Next Step Rapallo 18, Aurora Chiavari e16, Pgs Auxilium Genova 14,10, Cogoleto 4, Loano 2. Terzo turno di ritorno anche nella poule salvezza dove il Follo perde 66-63 a San Remo con la Bvc; in campo Pizzanelli, Gelmuzzi, Cozma, ...