Lanciò bimba di 3 anni dal balcone “per stizza” | ergastolo confermato in appello a Torino

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) In primo grado era stato condannato all’e ini giudici della Corte d’assise d’dihannoil fine pena mai per il 36enne Mohssine Azhar, processato aper il caso delladi 3morta dopo essere precipitata dalal quarto piano di una palazzina del centro storico del capoluogo piemontese nel gennaio del 2022. L’accusa era di omicidio volontario. La piccola Fatima era la figlia della donna con cui l’imputato all’epoca aveva una relazione. L’uomo ha sempre sostenuto che si trattò di un incidente avvenuto mentre giocava con la. Per l’accusa invece fu un gesto deliberato. “Giocavo con Fatima sul. La lanciavo in aria e la ...