Torino – Colpì studente lanciando bici ai Murazzi: condannato a 10 anni - Dieci anni e otto mesi è la condanna inflitta oggi a Victor Ulinici, il più grande del gruppo di 5 ragazzi che il 21 gennaio 2023 Lanciarono una bici giù… Leggi ...informazione

Lanciarono bici dall’alto per gioco e ridussero in sedia rotelle un giovane, minorenni tutti condannati - Tutti condannati anche in appello i tre minori accusati di aver fatto parte del gruppo che lanciò per gioco una bici elettrica dalla balaustra dei Murazzi del Po a Torino colpendo lo studente ...fanpage

Lanciò la bici dai Murazzi, chiesti 14 anni in abbreviato per il maggiorenne - “Prendiamo atto di questa sentenza che rispettiamo - ha detto Giuseppe Glorioso, il padre di Mauro - la cosa che provoca più dolore è che ad oggi non abbiamo ...torino.repubblica