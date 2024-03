L’amore di Demi per Bruce | oltre la malattia | la foto struggente

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Ci sono amori che fanno dei giri immensi ma poi ritornano. È sicuramente il caso diMoore eWillis, una delle coppie più belle, famose e invidiate a cavallo degli anni ’80 e ’90. Due degli attori più celebri e pagati di quegli anni,protagonista dei film d’azione incasso ai botteghini (la serie Die Hard, tanto per intenderci),creatura meravigliosa e camaleontica in grado di sedurre Robert Redford in Proposta Indecente, amarela morte in Ghost e rasarsi i capelli a zero e mettere su chili di muscoli per Soldato Jane. Si innamorano, fanno tre bellissime figlie, Rumer, Scout e Tallulah, insieme e vivono una storia d’amore durata 15 anni. Fonte: IPAWillis eMoore nel 1995 Ogni loro apparizione insieme sui red carpet era magnetica: ...