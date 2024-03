L’ambiguità di Salvini sulla Russia e i tre nodi che il governo Meloni dovrà sciogliere

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 20 marzo 2024) «Quando un popolo vota ha sempre ragione» dichiarò Matteoall’indomani delle elezioni in. Più o meno le parole usate da Roberto Farinacci, ras di Cremona, dopo il plebiscito del 1929 che elesse una Camera interamente fascista. Votarono, allora, l’89,86 per cento degli italiani. A favore il 98,5 per cento, contro il restante 1,5 per cento, un manipolo di eroi. Seggi presidiati, voto tutt’altro che segreto. Putin è stato rieletto presidente con l’ottantasette per cento dei voti espressi dal settantasette per cento degli aventi diritto. Anche inseggi controllati, militare di vigilanza, voto a cielo aperto, assenza di candidati alternativi, oppositori in carcere, al bando oppure sepolti sotto un metro di terra. Che il vice presidente del Consiglio dei ministri inneggi al voto libero e segreto a fronte del contrario ...