L' altruismo e il borsello ritrovato

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Bologna, 20 marzo 2024 – Vorrei ringraziare di cuore la persona gentile che ha portato alla stazione carabinieri ilda me smarrito in una zona di Bologna alquanto distante. E ringrazio anche il servizio attento e puntuale del carabiniere che si è preoccupato di rintracciarmi con gentilezza. Situazioni come questa dove ci sono persone che senza essere sotto i riflettori danno il buon esempio migliora la nostra società e consente di avere fiducia nel prossimo che non sempre è disattento. Lucio Maria Marangoni Risponde Beppe Boni Sono i piccoli grandi episodi come questo che scaldano il cuore, situazioni dove non ci sono palcoscenico e riflettori, ma solo un gesto discreto di responsabilità e generosità. Quante persone se trovano un portafoglio, una borsa, un documento personale si prendono la briga di consegnarlo ai carabinieri o cercare di rintracciare in ...