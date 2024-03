Lagarde gela l’Europa | il taglio dei tassi inizierà a giugno ma potrebbe subito interrompersi

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Non si fida Christine, presidente della Bce. Ildeiprobabilmente a, annuncia. Ma poi il discorso di discesa è da definire. Anzi, da confermare. Perché a giudizio della numero uno dell’Eurotower l’inizio dei tagli. Insomma, il percorso di riduzione una volta avviatoanche terminare immediatamente. Magari non per un nuovo rialzo, effettivamente improbabile, ma in favore di una sospensione della sforbiciata al costo del denaro., in un discorso a Francoforte, torna a parlare di inflazione, confermando il suo rallentamento ma anche la costante “incertezza sulla sua persistenza”. A, dice la presidente della Bce, se i ...