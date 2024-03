Labas ‘sfrattato’ dal Tar | Lepore prende tempo | “Via da vicolo Bolognetti? Presto per dirlo”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Bologna, 20 marzo 2024 – Matteostavolta ha ‘letto’ la sentenza del Tar che 'sfratta'da, e ha confermato che il Comune sul punto, il dossier passa in mano all'assessore al Patrimonio, Raffaele Laudani. Non solo, ha anche preso la palla al balzo per attaccare il comitato contro la costruzione delle Besta. "Ho deciso che sarà l'assessore Laudani a curare la questione, assieme all'avvocatura di Stato, si deciderà quindi se fare o meno appello - ha sottolineato il sindaco -, la sentenza del Tar è 'immediatamente esecutiva' e potrebbe esserci a breve la richiesta di ottemperanza da parte dei vincitori del ricorso. È una questione di diversi anni fa (quattro anni, non un'eternità, ndr), e afferisce ai punteggi dati da una commissione tecnica ai ...