LA VITA IN DIRETTA | PICCHI DI 2 | 6 MILIONI E DEL 24 | 5% PER IL TALK SHOW DEL POMERIGGIO DI RAI1

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Alberto Matano – LainGrandissimo successo per Lain, ildeldi, condotto da Alberto Matano, che spazia cronaca, attualità e spettacolo. Puntata dopo puntata, il contenitore diregistra nuovi record, che confermano l’autorevolezza e la fiducia che il pubblico che ha dato allaintargata Alberto Matano. Da segnalare la puntata di ieri 9 punti sopra la concorrenza, con rispettivamente 2.141.000 telespettatori e il 22,86% di share, con picco in share del 24,5% alle 17:30 e in spettatori di 2.679.000 alle ore 18:39. La concorrenza disi ferma solo a 1.110.000 telespettatori e il 13,90% nella prima parte e ...

Inizia il conto alla rovescia per Monza-Civitanova , gara-4 dei quarti di finale dei Playoff Superlega 2023 / 2024 di volley maschile. Gli uomini di Massimo Eccheli, dopo la sconfitta incassata in ... (sportface)

In arrivo la procedura di progressione tra aree ATA prevista dal CCNL 2019-21, la cosiddetta mobilità verticale . In questa prima fase riguarderà gli assistenti amministrativi facenti funzione DSGA. ... (orizzontescuola)

DIRETTA MIAMI OPEN 2024/ Video streaming tv: Medvedev e Kvitova campioni in carica (oggi mercoledì 20 marzo) - DIRETTA Miami Open 2024 streaming video tv: orario e risultato live dei match nella prima giornata del torneo, Medvedev e Kvitova campioni in carica.ilsussidiario

Amichevoli: da Portogallo-Svezia a Francia-Germania e Inghilterra-Brasile, dove vederle in tv o in streaming - Manca sempre meno al via di Euro 2024: tempo di amichevoli internazionali per le selezioni già qualificate, occhi su Francia-Germania e Inghilterra-Brasile.sport.virgilio

Incidente mortale sulla Sp92 a Nicolosi: perde la VITA un 20enne, feriti tre minorenni - Una Ford Fiesta, DIRETTA verso il Rifugio Sapienza con a bordo quattro persone ... Il bilancio dell’incidente è estremamente pesante, con la perdita della VITA del conducente del veicolo, un giovane ...lasicilia