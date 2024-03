La Vis under 19 va ko Contro Fidenza assenti Romondia e Yarbanga

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Perde l’imbattibilità casalinga l’19 Eccellenza della Vis, che dopo aver raggiunto le finali nazionali viene sconfitta al Palapalestre dalla Fulgor(66-67). Una gara equilibrata tra due formazioni molto competitive, nella quale i giovani ‘vissini’ hanno pagato le due assenze importanti di: dall’altra parte, invece,ha potuto schierare Levi Valdo e Bellini, giocatori che fanno la differenza pure in B Interregionale (si trova nello stesso raggruppamento di Ferrara Basket e lotta per la promozione), ma il finale è stato punto a punto e alla fine la Vis ha mancato davvero per dettagli il successo. E’ un ko che fa perdere la testa della classifica al gruppo di coach Lorenzo Santi: con tre squadre in vetta a quota 36, la Vis al momento è ...

