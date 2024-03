La svolta della Statale Tasse azzerate a 27mila studenti Manovra da un milione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Fino a 30mila euro di reddito Isee non si pagheranno più le: succede alladi Milano, che ieri ha approvato in Cda - all’unanimità - il nuovo piano di contribuzione, alzando la “no tax area“ da 22mila a 30mila euro, dopo avere ottenuto il parere favorevole dal Senato accademico. È l’ateneo più popoloso d’Italia a proporre una soglia così alta per l’esenzione: valori simili sono previsti solo a Perugia e a Salerno. Si parte già dal prossimo anno accademico: con un Isee inferiore a 30mila euro si cancellano le rate e si paga solo la quota di iscrizione di 156 euro, indipendentemente dal corso di laurea (vale anche per glilavoratori come per i fuoricorso al primo e secondo anno). Da 30mila a 78mila leverranno abbassate, dai 78mila in su ci saranno degli aumenti, come per chi non presenta ...