“La sua carta di credito è in scandenza | ci dia il pin” | truffata per 20mila euro

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Verdello. Dall’altro capo del telefono un falso operatore, ma al tempo stesso estremamente professionale. “Pronto, la sua carte diè in scadenza, ci fornisca il Pin”. E via, oltre 20 milabruciati in un baleno. Praticamente tutti i risparmi di una donna di Verdello,nei mesi scorsi e rimborsata un paio di giorni fa del 50% dell’importo grazie al supporto di Adiconsum Bergamo, l’associazione in difesa dei consumatori attraverso la quale ha presentato ricorso. La truffa Verso le fine dello scorso anno la donna riceve una telefonata da un finto operatore. Qualificatosi come dipendente delle poste, la avvisa che lain suo possesso era in scadenza e pertanto le veniva chiesto il Pin. A fronte del rifiuto della donna – che, giustamente, sosteneva che la suasarebbe scaduta ...