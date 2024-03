La Storia Infinita | in arrivo una saga reboot del cult anni ’80

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Falkor è pronto a volare di nuovo! La, l’amatissimo romanzo fantasy del compianto autore tedesco Michael Ende, che è stato notoriamente adattato nell’omonimo filmdel 1984, verrà riproposto ancora una volta per il grande schermo, con un nuovo accordo in joint-venture tra la Michael Ende Productions e i prestigiosi artisti del gusto della See-Saw Films, che riporteranno il mondo di Fantàsia al cinema con vari live action. La notizia pone fine alla corsa per accaparrarsi la proprietà di uno dei fantasy più in voga, da sfruttare ancora per il pubblico contemporaneo. Secondo Variety, negli ultimi, gli eredi di Ende hanno suscitato interesse da tutto il mondo, compresi studi di produzione e streamer. La See-Saw, esperta nell’adattamento di letteratura famosa per il grande schermo, avendo seguito ...