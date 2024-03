LA SQUADRA DI MONTEMURLO Il Team Soudal domina | Cherchi e Paez sul podio nella Gran fondo dei Vini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Ildiha iniziato la stagione inde stile, con Darioe Leonardosuldei, mentre in Spagna anche Victor Fernàndez è salito sul. Prima gara e prima vittoria per l’umbroin una prova selettiva come quella siciliana. "Essere subito con una nuovae in una nuova categoria sul gradino più alto delmi rende molto contento – afferma- è bello iniziare la stagione con una vittoria". Anche il colombianoè stato piacevolmente sorpreso dall’inizio di stagione. "Prima di tutto sono contento di cominciare ...