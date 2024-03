La sosia di Kate Middleton respinge le accuse | “Non ero io nel video”

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Ogni personaggio famoso che si rispetti sembra avere unparticolarmente somigliante e questo vale anche per: la perfetta copia della Principessa del Galles ha il nome di Heidi Agan. 43 anni e due figli all’attivo, ha iniziato ad impersonarein maniera professionale fin dal 2012. Un’attività che le permette di guadagnare anche 9mila sterline a settimana e che condivide con Simon Watkinson,del principe William. Heidi si è ritrovata costretta a smentire che era lei la donna fotografata accanto a William nelle immagini della coppia scattate al Windsor Farm Stand. Molti infatti ritengono che ladelnon è quella vera, ma una sua, e tra lepiù somiglianti c’è Heidi. “I miei social media ...

