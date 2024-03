La sindrome di Ræbenson

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Uno dei più celebri scrittori-medici, Louis-Férdinand Céline, quando era ancora il dottor Destouches dedicava la sua tesi di laurea al dottor Semmelweis che, come il protagonista de La lettera rubata di Poe, seppe vedere meglio ciò che era evidente a tutti debellando l’infezione puerperale ma pagando tragicamente lo scotto di chi, per primo, profeticamente vede. Céline si concentra proprio su come Semmelweis vedesse più chiaramente rispetto ai suoi contemporanei e Giuseppe Quaranta, anche lui medico, psichiatra, nel suo romanzo d’esordio indaga come un’osservazione diversa delle cose possa mutare il confine tra sanità e malattia, tra realtà e sogno. Quaranta si inserisce nella tradizione gloriosa che mette in relazione letteratura e malattia, ma ne rinnova i termini attraverso una riflessione sulla memoria, sulla sua fragilità e sulla possibilità che questa concede, con il ricordo, di ...