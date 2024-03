La serie B vede sempre azzurro | c’è pure Giovane

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Il futuro del calcio italiano passa per laB. C’è anchetra i tanti elementi convocati dalla nazionale under 20 del c.t. Alberto Bollini. Il centrocampista dell’Ascoli è tra gli 11 profili provenienti dalla cadetteria e, dopo il match vinto 4-1 dal Picchio contro il Lecco domenica scorsa, ha raggiunto il centro tecnico di Coverciano per prendere parte al raduno che vedrà gli azzurrini sfidare la Romania domani. Ancora un’opportunità per il classe 2003 di mettersi in mostra nel corso della sfida di Targoviste (stadio Popescu con avvio previsto alle ore 18). Nella classifica dell’Elite League in questo momento c’è proprio l’Italia al comando con 13 punti, subito seguita da Germania (11), Portogallo (9), Polonia (7), Norvegia e Romania (6), Inghilterra (3), Repubblica Ceca (0). In caso di successo i ragazzi di Bollini blinderebbero il primato ...