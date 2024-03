La scrittrice Ilaria Rossetti | Adoro la Biblioteca Laudense

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Nel 2007 aveva vinto il Premio “Campiello giovani”, mostrando tutto il suo talento da. Da allora ha continuato a coltivare la sua passione ottenendo altri riconoscimenti e traguardi importanti., 36 anni, lodigiana, ha da poche settimane pubblicato la sua ultima fatica letteraria intitolata “La Fabbrica delle donne” ed edita da Bompiani.è nata a Ponte dell’Olio (Piacenza), ma poi è sempre cresciuta in città. Da bambina ha frequentato le scuole elementari Gianni Agnelli al quartiere Riolo, poi le medie Cazzulani, il liceo classico Verri e quindi si è laureata a Pavia in Letteratura europea e americana., la passione per la scrittura ce l’aveva già da bambina? A che età è sbocciata? "Sì, fin da piccola, ed è sempre stata una cosa molto spontanea. Era ...