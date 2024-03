La scomparsa di Barone Il legame tra Pistoia e il Viola Park | Le nostre piante e le sue dritte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 20 marzo 2024), 20 marzo 2024 – Da ieri il mondo del calcio italiano è in profondo lutto per la, a poche ore dal suo cinquantottesimo compleanno, del direttore generale della Fiorentina Joe, in seguito al grave malore che lo aveva colpito domenica in albergo prima della partita che iavrebbero dovuto giocare a Bergamo contro l’Atalanta. Da quandoe il presidente Rocco Commisso sono sbarcati a Firenze, si era creato unforte congrazie alla Vannucci: il colosso vivaistico nostrano ha infatti curato fin nei minimi dettagli l’allestimento a verde deldi Bagno a Ripoli, il vero fiore all’occhiello dell’esperienza americana nella città gigliata. Ed è lì che, non più ...