La ricetta di Valdifiori per salvare la Vis | Grande equilibrio e pensare solo a noi

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Mirko, cosa resta della sconfitta della Vis con il Cesena? "Ci teniamo la prestazione, usciamo da questo turno con la consapevolezza di un blocco di squadra ritrovato rispetto alla sconfitta con il Pontedera che ci aveva lasciati amaro in bocca. Siamo dispiaciuti, ma dobbiamo avere, cercando di aiutarci come abbiamo fatto domenica" Quali insegnamenti trarre in vista di Sassari? "Il Cesena doveva darci quattro o cinque gol, ma siamo stati bravi a stare in partita. Il Cesena lascia poche occasioni, se poi concedi quello che non devi, loro ti puniscono. Con la Torres andiamo in campo con il massimo rispetto e se facciamo quello che dobbiamo ce la faremo, con l’aiuto dei tifosi che ci hanno dato sempre una mano". Domenica vi è mancato il colpo risolutivo? "Sì, forse è mancato, ma quando ti negano un rigore così fatichi. Certe ...