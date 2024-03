La Provincia promuove l’associazionismo e la cultura | 100mila euro per i bandi del 2024

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Bergamo. La Sala consigliare del Palazzo dellaapre le porte alla presentazione di dueper l’assegnazione di contributi per l’anno: il bando “Se non servo a cosa servo” promosso dall’Ufficio Associazionismo e Volontariato, e il bando “e territorio“, organizzato dal Servizio. Entrambi sono attivi da oggi sul sito delladi Bergamo, dove è possibile presentare domanda online. L’accesso è consentito tramite SPID o CIE del legale rappresentante o del suo delegato.e territorio Il “Bando per la concessione di contributi a sostegno di soggetti pubblici e privati per iniziative e progetti in ambitole nel territorio delladi Bergamo – anno” ha ...