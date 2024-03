La protesta degli apicoltori italiani contro la concorrenza sleale del miele cinese

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Se prima sono stati gli agricoltori a bloccare le strade perre"l'ecologia punitiva" del nuovo Green Deal europeo, oggi è stata la volta. Questa mattina, in piazza Santi Apostoli a Roma, si sono riunite in sit-in le tute gialle per dire basta alladelextra Ue, in particolare quello, non conforme agli standard qualitativi e di sicurezza alimentare. La«Dobbiamo ringraziare gli- ha dichiarato il presidente della commissione Agricoltura Mirco Carloni a margine della manifestazione - perché stanno facendo un favore ai consumatoriche devono capire cosa c’è ...