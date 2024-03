“L’alternativa esiste ed è messa in pratica già in altri Paesi. È un sistema di radiocollari collegati a satelliti militari, che abbiamo sbloccato durante il governo Conte, che aggiornano secondo ... (ilfattoquotidiano)

Assicurazioni Usa: una proposta di legge decisamente molto singolare in Florida, in base a questa proposta avanzata da un deputato i proprietari di cani ritenuti pericolosi dovrebbero avere una ... (tenacemente)

La condivisione di foto e video dei figli sui social media, pratica conosciuta come " Sharenting ", è un fenomeno in preoccupante aumento. Sebbene motivato dall'amore e dall'orgoglio genitoriale, ... (orizzontescuola)

La proposta di legge sulle foto dei minori sui social: tutti i dettagli - Cosa prevede la proposta di legge sulle foto dei minori sui social: ecco quali sono i rischi e tutti i dettagli ...donnapop

Conflitto di interessi sul binario morto. Fratelli d’Italia… Viva blocca tutto - La proposta di legge M5S sul conflitto di interessi verso la delega al governo. Obiettivo: allungare i tempi e trascinarla nel dimenticatoio. Per ora tutto quello che sono riusciti a fare è partorire ...lanotiziagiornale

Ciambetti: “Riabilitare i soldati fucilati in Veneto durante la prima Guerra Mondiale - La mia proposta non intende essere una amnistia generale ... Il Friuli Venezia Giulia, come è noto, ha già approvato una sua legge specifica sul tema e altri hanno affrontato con coraggio questo tema: ...ansa