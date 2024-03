La previsione della Lagarde | taglio dei tassi a giugno se le previsioni sono confermate

(Di mercoledì 20 marzo 2024) "Anche se l’inflazione è rallentata, rimane incertezza sulla sua persistenza": a, se i dati confermeranno l’inflazione sottostante prevista, la Bce "sarà in grado di rendere la politica monetaria meno restrittiva ", ma da lì in poi "ci sarà un periodo nel quale dovremo continuamente confermare che i dati supportano le prospettive d’inflazione". Lo ha detto la presidenteBanca...

Oroscopo della prossima settimana 18-24 marzo 2024 secondo Artemide per Amore , Salute e Lavoro. Ecco la previsione settimana le completa Ariete Per gli Arieti, la settimana si apre con una spinta ... (gazzettadelsud)

Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per Giovedì 21 Marzo - Cieli in prevalenza soleggiati o al più poco nuvolosi nel corso delle ore mattutine. In serata atteso un aumento della nuvolosità su Molise, Campania e alta Puglia; peggiora nella notte su questi ...picenotime

Roma, senti Pellegrini: "Italia Ho una certezza su questa Nazionale" - Il centrocampista di De Rossi si prepara col resto del gruppo al doppio confronto amichevole americano e parla di futuro ...corrieredellosport

Nuoro. Bilancio, Europeade e Casa protetta di viale Trieste infiammano il Consiglio comunale - NUORO – Anteprima ieri in Consiglio comunale della discussione sul bilancio ... proprio i ritardi nell’approvazione del documento finanziario previsionale 2023. La scadenza per il voto in Consiglio ...cronachenuoresi