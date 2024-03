La presunzione fatale Gli errori del socialismo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Questa è l’ultima grande opera di uno dei maggiori scienziati sociali del Novecento, Friedrich A. von Hayek (1899-1992). I prefatori della nuova edizione, Gilberto Corbellini e Alberto Mingardi (autore anche della nuova traduzione), sottolineano come non si tratti di un volume apprezzato né dai detrattori né dagli ammiratori dell’Austriaco. Eppure, come notò Dario Antiseri nella precedente traduzione, questo libro del 1988 è probabilmente il “testamento intellettuale” di Hayek. L’Austriaco si occupa di un tema apparentemente lontano dai suoi: quello della discrepanza, su basi evoluzionistiche, della psicologia sociale tipica di gruppi chiusi e di piccole dimensioni, e del contesto nel quale si è sviluppata invece la Grande Società, basata su divisione del lavoro avanzata e libertà individuale. Non deve però stupire. Hayek, infatti, proveniva da una famiglia nella quale biologia e ...