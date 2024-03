La pora stracciatella

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Il ragazzo, con la voce un po’ fiaccata dalla febbre disse: “Ah ma’, me la fai lache nun me sento bene? So’ malato”. La donna sbuffò. Si avvicinò al ragazzo, gli accarezzò il viso: “Te la faccio, te la faccio”. Poi si diresse verso il cucinino. “So’ strani i tempi però, quann’ero regazzina lanun la se magnava pe’ guari’ ma pecché erimo tutti malati de fame”. Non sono poi troppo strani i tempi, verrebbe da dire alla donna che parla al pubblico nei primi minuti di “Voci per la signora Luciana” di Luigi Silori. O forse sì, lo sono. O almeno è strano il correre e il rincorrere del cibo nelle nostre esistenze, la ricomparsa sulle tavole di certi piatti depurati da tutte le incrostazioni che il tempo aveva depositato su di essi. Laera piatto povero per poveri. Brodo di carne se andava bene, brodo ...