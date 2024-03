La picchia davanti al figlio | lei fugge e si rifugia nel bar

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Pisa, 20 marzo 2024 – E’ stata lei, alla fine, a chiedere aiuto uscendo in strada endosi in un bar. Ma la violenza nei suoi confronti sarebbe andata avanti per tutta la notte ealminorenne, a poche ore dalla festa della donna. Il fatto, che non sarebbe isolato, è accaduto, infatti, sabato di due settimane fa in una casa in provincia di Pisa. L’uomo, che è finito poi in manette, avrebbeto la donna che è riuscita a scappare solo all’alba: non aveva a disposizione il cellulare. Percosse senza che lei potesse reagire. Solo a quel punto, quando ha raggiunto il locale, sono stati chiamati i soccorsi. La centrale di emergenza del 112 ha girato la chiamata ai carabinieri che hanno arrestato il marito in flagranza. E’ scattato il codice rosso, quello a tutela di vittime di violenza. Lui è ...