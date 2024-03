La Perla e il futuro | il ministro Urso | “Così siamo intervenuti per consentire a chi vuole investire sul marchio di farlo”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Bologna, 20 marzo 2024 – Per La“domani avremo un incontro, a Bologna come avevamo promesso, con tutti gli attori, quindi la Regione, gli enti locali, i sindacati e il settore produttivo”. Lo dichiara ildelle Imprese e del made in Italy, Adolfoalla Luiss. "in maniera efficace - dice - sia per quanto riguarda l'utilizzo della cassa integrazione sia per le procedure per l'acquisizione del, per poter poi, spero in breve tempo, una volta completate le procedure, anchea chi intendesu questo straordinariodel made in Italy e quindi sui lavoratori e le lavoratrice dello stabilimento dinel migliore modo possibile”.