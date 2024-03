La pediatra? Ha detto che era stanca | il dramma di Mattia | il bimbo in coma da 7 anni per un pezzo di formaggio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) "Non adesso, sonoè tutto il giorno che corro". Una frase, quella delladell'ospedale di Trento, che forse è costata la vita al piccolodi 4. Dal 2017, il bambino vive in stato vegetativo, accudito dalla madre e dal padre, Gian Battista Maestri. Il geometra di 49, intervistato dal Corriere della Sera, ha ripercorso quel dannato 5 giugno 2017 in cui la vita della sua famiglia è stata stravolta. Undi, realizzato con latte crudo in un caseificio della Val di Non, ha stroncato suo figlio. "Mio figlio dopo aver mangiato il— ne era ghiotto — si è sentito subito male, siamo corsi prima all'ospedale di Cles dove l'hanno tenuto in osservazione, poi visto l'aggravarsi della situazione l'hanno ...