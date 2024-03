La nuova borsa di lusso di Kim Kardashian è un raro modello da quasi 100mila euro

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Kimha assistito a una partita di basket a Los Angeles con il figlio e per l'occasione non ha rinunciato a un tocco iper griffato: ecco quanto vale la suadi

Si chiama The Air Swipe Bag ed è l'ultima trovata del brand francese Coperni . Un'idea tanto innovativa quanto geniale: il materiale di cui è composta è stato in passato utilizzato dalla NASA per ... (vanityfair)

La febbre collettiva scoppiata lo scorso anno non è ancora passata. La borsa mezzaluna di Uniqlo , la tracolla iper-capiente e iper-economica balzata in vetta alla classifica Lyst degli accessori ... (gqitalia)

Le azioni Airbus sono più “sicure” di quelle Boeing I due titoli a confronto - Insomma, il ministro l’ha messa sul piano della sicurezza, facendo riferimento agli incidenti che hanno coinvolto i mezzi del produttore statunitense, dai portelloni difettosi ai ben più gravi fatti ...it.investing

MotoGP – Nel GP del Portogallo è sempre Bagnaia contro Martín Pecco in trionfo a Portimão a 2,25 su Sisal.it - Roma, 20 marzo 2024 – Il Motomondiale, dopo l’esordio in Qatar, sbarca in Europa dove, nel prossimo weekend, è in programma il Gran Premio del Portogallo. Anche sul circuito di Portimão si preannuncia ...adnkronos

borsa Milano incerta, attende esiti Fed, corre Terna, strappa Fincantieri, giù Poste - Tra i bancari, generalmente venduti quest'oggi, emergono Banco Bpm (BIT: BAMI) in crescita dello 0,4% dopo che Citigroup ha riavviato la copertura sul titolo con rating 'Buy' e un prezzo obiettivo a 6 ...it.investing