“La mia fidanzata dopo il matrimonio vuole fare la casalinga Non mi piace che stia a casa a fare il pane | non so se voglio sposarla” | il racconto su Reddit è virale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Si stavano per sposare ma all’ultimo momento c’è stata un’indecisione. No, nonmo parlando di ripensamenti della sposa che, comela tradizione, fino all’ultimo si riserva la decisione di presentarsi o meno all’altare. Ad essere entrato in crisi è stato (il futuro?) marito. Il motivo? La compagna gli avrebbe confessato di voler diventare. La storia è stata scritta dall’uomo su, per poi essere riportata dal The Mirror. “La miaKate ultimamente ha parlato della vita poste ha scelto di voler diventare una ‘tradwife‘ (ndr)il. Non ne avevo mai sentito parlare prima e le ho chiesto di cosa si trattasse – ha scritto l’uomo -. Kate non ...