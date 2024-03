La mappatura del territorio A Cornovecchio i residenti più anziani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 20 marzo 2024) La Bassa Lodigiana sempre più anziana e spopolata.è infatti il comune lodigiano con l’età media più alta tra gli, mentre Caselle Landi è il paese con più nuclei composti da persone over 65 che vivono sole. Inoltre, in ben diciotto comuni della provincia non esistono associazioni o servizi con attività rivolte alla popolazione anziana. Solo alcuni dei dati emersi dalla rilevazione sullodigiano che sta realizzando l’equipe del progetto S.I.L.V.E.R. (Servizi Innovativi e Leggeri per Valorizzare Età e Relazioni), promosso dal gennaio scorso da una rete a cui hanno aderito una miriade di enti, tra cui Ufficio di Piano dell’Ambito di Lodi come capofila, Comune di Lodi, Unitre, Fondazione Santa Chiara. L’obiettivo dell’analisi è raggiungere in tre anni 500per aiutarli a vivere a ...