La mappa del suicidio assistito nel mondo | solo in Italia è richiesto il «sostegno vitale»

Alle prossime elezioni comunali di giugno il centrodestra sogna il colpaccio a Firenze , in quella che è sempre stata una roccaforte della sinistra. Diversi i fattori che rendono l’impresa ... (open.online)

Scoperta della più grande mappa mai creata dei buchi neri supermassicci Un team di scienziati ha presentato una mappa in movimento in 3D dei buchi neri supermassicci , che spazia sul volume più vasto ... (newsnosh)

La mappa dei paesi in cui è permesso il suicidio assistito - Realizzata dall'Associazione Luca Coscioni, mostra come l'Italia sia l'unico paese a pretendere il requisito dei trattamenti di sostegno vitale per accedere al suicidio assistito ...wired

Il Fuorisalone debutta nella Chinatown di Milano - Anche la Chinatown di Milano partecipa quest'anno al Fuorisalone in maniera organizzata con la nuova 'Zona Sarpi', un palinsesto di progetti che coinvolge via Sarpi e il centro culturale cinese, Adi M ...ansa

Unpli, al via il censimento del patrimonio culturale immateriale - ROMA (ITALPRESS) - mappare oltre 200 mila pratiche, conoscenze, riti e feste storiche diffuse su tutto il territorio nazionale, in particolare ...notizie.tiscali