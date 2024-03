La Lituania annulla il concerto di Pupo per protesta

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Ildi, in programma per il prossimo 26 marzo a Siauliai, in, è statoto in segno diper l'esibizione del cantante toscano al Cremlino nei giorni scorsi. In un comunicato stampa pubblicato oggi, gli organizzatori hanno definito la cancellazione dell'evento "una buona notizia per tutti coloro che non sono indifferenti all'aggressione russa all'Ucraina", sottolineando la necessità di "chiudere le porte dellaa tutti gli artisti filo-russi". Nei giorni scorsi,aveva ribadito che la sua presenza a Mosca voleva essere "un messaggio di pace".

