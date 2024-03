La Juventus si è sottoposta a una terapia anti-età | ora segue le orme di Barça e Ajax The Athletic

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Lae i giovani: un legame che deriva dal nome del club, ma che è andato a dissolversi nel corso degli anni. Ora sembra invece che i bianconeri siano tornati alle origini, e che la “Vecchia signora” non sia più tanto datata. Theanalizza il caso del centrocampista Miretti. Laora punta di più sui giovani Fabio Miretti ha rivelato all’di essere sempre stato un tifoso juventino; al suo primo allenamento non aveva una divisa della sua squadra del cuore, così ci andò indossando la maglia del Barcellona, quella di Xavi. Era il 2011 e ilpuntava già sui giovani. La, al contrario, non aveva un grande sviluppo del suo settore giovanile. Nel 2006, dopo lo scandalo Calciopoli, esordì in prima squadra un giovanissimo Claudio Marchisio: «Eravamo in ...