La Junior Tim Cup Keep Racism Out al Binario 21 con i nerazzurri

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Proprio nei giorni in cui si dibatte sul caldissimo tema razzismo legato al caso Acerbi-Juan Jesus, l’Inter scende in campo direttamente partecipando alla sesta tappa dellaTIM Cup di “Out“, il torneo giovanile di calcio a 7 promosso da Lega Serie A e Centro Sportivo Italiano, che quest’anno festeggia l’undicesima edizione. Il settore giovanile del Club nerazzurro e i ragazzi dell’Oratorio San Giorgio Desio si sono recati infatti al Memoriale della Shoah, luogo di memoria e conoscenza, al21 della Stazione Centrale di Milano per un momento di grande riflessione sulla storia. L’incontro rientra tra gli appuntamenti targati ‘Out’, la campagna volta a sensibilizzare i giovani e non solo sul fenomeno del razzismo per contrastare ogni forma di ...