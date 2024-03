La Guardia Civil perquisisce la casa di Rubiales per presunti contratti irregolari

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione: La Unidad Central Operativa (UCO) de laestá registrando la Real Federación Española de Fútbol en una investigación relacionada con supuestos contratos irregulares durante los últimos años. El cuerpo policial, que ha practicado ciertas detenciones durante el registro, también ha entrado en el domicilio granadino de Luisen una operación vinculada con ciertos los contratos vinculados a la Supercopa de España celebrada en Arabia Saudí. Las intervenciones se enmarcan en una investigación donde se están valorando supuestos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales. Los contratos datan entre 2018 y 2023, entre ellos los documentos con los que Luis ...

La Spagna è sotto choc per lo speronamento di un gommone della guardia civile da parte di un potente motoscafo dei narcos che ha provocato la morte di due agenti e il ferimento di altri due nel ... (quotidiano)

Liga, la polizia fa irruzione nella Federcalcio spagnola: sette arresti per corruzione e riciclaggio - Sette arresti da parte della polizia spagnola che ha fatto irruzione negli uffici della Federcalcio iberica, ma anche in altre proprietà. A confermarlo è la Guardia Civil, che ...corriereadriatico

Spagna, arresti e perquisizioni nella Federcalcio: coinvolti Rubiales e Pique - La Guardia Civil sta indagando sull’accordo da 40 milioni di euro all’anno stipulato con l'Arabia Saudita per la Supercoppa.notizie

Federcalcio spagnola nella bufera: arresti e perquisizioni per la Supercoppa in Arabia - Nel mirino degli inquirenti i ricchi accordi firmati con la società araba che ha fatto da tramite per l'evento, decisione ratificata ...sportmediaset.mediaset