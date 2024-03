La Giornata mondiale delle Foreste 2024 | l' innovazione e la sostenibilità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) LaInternazionale, che si celebra annualmente il 21 marzo, è un'importante occasione per riflettere sull'importanzaper il nostro pianeta. Lesvolgono un ruolo cruciale nel mantenimento della salute del nostro pianeta. Forniscono habitat per la biodiversità, regolano il clima e sostengono le economie locali. Tuttavia, lesono minacciate da vari problemi, tra cui la deforestazione, i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità. In questo contesto, l'e la tecnologia stanno migliorando notevolmente il modo in cui proteggiamo e utilizziamo le. Ad esempio, l'uso di droni e tecnologia satellitare sta evolvendo rapidamente, aiutando a monitorare e gestire le ...