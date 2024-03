La Giornata Mondiale dell' Acqua | una risorsa fondamentale che bisogna imparare a gestire

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Nei paesi ricchi e industrializzati del Mondo il problemaa sete non esiste più, al punto che la disponibilità dipotabile è così scontata che ci si dimentica persinoa sua enorme importanza. Ci si accorge di lei ea sua utilità solo quando, per un banalissimo guasto alla rete idrica cittadina, viene a mancare per qualche ora. Ecco perché l’assume significati completamente diversi a secondaa realtà e del contesto in cui la inseriamo. Mentre un bambino statunitense gioca a schizzare i suoi compagni con l'durante un caldo pomeriggio estivo, un bimbo africano si sta ammalando perché, provato per lunghi giorni dalla sete, ha bevutocontaminata. Questo fa riflettere in primo luogo sul livello di ...