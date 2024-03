La Finlandia è il paese più felice al mondo per la settima volta

Tornare a Lisbona questa primavera per scoprire le novità di una delle città più in fermento d'Europa. Un itinerario che parte dall'Oceano e si conclude con un concerto (vanityfair)

Usa-Arabia Saudita: Blinken vede omologo, focus su Gaza, Sudan e Yemen - Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato l'omologo saudita, Faisal bin Farhan Al Saud, durante la sua visita nel ...agenzianova

Guerra Ucraina Russia, news. Putin: proteggere i nostri confini, risponderemo a Kiev. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Putin: proteggere i nostri confini, risponderemo a Kiev. LIVE ...tg24.sky

Il paese più felice è la Finlandia. Ma gli under 30 preferiscono la Lituania. Italia 41esima - In gran parte dell'Occidente i giovani sono meno felici delle generazioni più anziane. Lo rivela il Rapporto annuale sulla felicità nel mondo, indicatore chiave per gli obiettivi di sviluppo… Leggi ...informazione