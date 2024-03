La figlia di Fiorello scatena una bufera in Rai | il giornalista Giacovazzo sarà sanzionato

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 20 marzo 2024) I fuori onda (Giambruno docet) posso mettere in guai seri. Bisogna sempre star attenti a ciò che si dice quando si ha un microfono indosso, perché non si può mai essere certi di quando sia davvero spento o meno. Dovrebbe saperlo bene il conduttore del Tg2 Piergiorgiocon una lunga e solida carriera alle spalle. Eppure, è bastato un attimo di distrazione – e una battuta acidella sulladi– a farlo bacchettare dall’emittente nazionale. Il duetto dicon laAngelica Nella puntata di martedì 19 marzo, la scanzonata trasmissione di Viva Rai 2! ha mostrato una versione inedita di. Sempre sarcastico, ironico e strafottente, stavolta il conduttore si è persino commosso e, in un impeto di tenerezza, non è riuscito ...