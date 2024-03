La figlia di Bruce Willis rivela il suo disturbo | Soffro di autismo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Laminore die Demi Mooredi essere affetta da. Tallulah Belle, 30 anni, ha parlato per la prima volta del suosui social media, spiegando che la diagnosi è arrivata la scorsa estate. Tallulah ha pubblicato un video di quando era bambina a una première del padre: nelle immagini, gioca con l’orecchio dell’attore e gli tocca la testa. "Dimmi che sei autistica senza dirmi che sei autistica", ha scritto. "In realtà questa è la prima volta che condivido pubblicamente la mia diagnosi. L’ho scoperto quest’estate e mi ha cambiato la vita", ha aggiunto. Non è la prima volta che la giovane parla della sua salute. Nel 2023 ha scritto un saggio per Vogue nel quale diceva di aver sofferto di anoressia nervosa, depressione, dipendenze e di ADHD, ...