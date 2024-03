La Fermana sistema i conti | Pagati tutti gli stipendi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Laè tornata ad allenarsi in vista della partita contro l’Arezzo in programma domenica 24 marzo, alle 14. Non vincere la gara casalinga contro il Sestri Levante è stata una bella mazzata, e solo tre punti potrebbero far lasciare la Toscana allacon una sorta di sorriso. A quel punto ne servirebbero almeno altri tre per sperare di partecipare ai playout. Tra l’altro lanon conoscerà il risultato della diretta concorrente, l’Olbia, fino al 3 aprile alle 22:15, quando finirà la gara contro il Rimini. Infatti la partita dei sardi è stata rinviata e i romagnoli nel giro di sei giorni giocheranno con le ultime due in classifica dato che il 28 marzo saranno a Fermo per la 33esima giornata della Serie C Now. Tutto sta nel capire se le speranze di salvezza per i gialloblù saranno già finite prima del 28 o l’aritmetica ...