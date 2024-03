La Federal Reserve prevede tre tagli al costo del denaro nel 2024 e “solo” altri tre nel 2025

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Lalascia i tassi di interesse invariati, in una forchetta fra il 5,25% e il 5,50%, ai massimi da 23 anni. La banca centrale statunitense comunica però anche dire tre, per un totale di 765 punti base, nel. I banchieri centrali prevedono però meno(tre invece di quattro) rispetto a prima nela seguito del recente aumento dell’inflazione. La Fed stima che il pil americano crescerà del 2,1% quest’anno e del 2,0% nele nel 2026. Il tasso di disoccupazione è atteso al 4% quest’anno e al 4,1% nel(4% nel 2026). L’inflazione nelsi attesterà al 2,4%, per poi scendere al 2,2% nele al 2,0% nel 2026. Il tasso core nell’inflazione (esclusi i beni ...

Sorprende l'accelerazione del l'inflazione negli Stati Uniti. I prezzi al consumo in dicembre sono saliti del 3,4%, sopra le attese degli analisti e più del 3,1% registrato in novembre.

