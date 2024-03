(Di mercoledì 20 marzo 2024) La Feddi interesse invariati. Il costo del denaro resta fermo in una forchetta fra il 5,25% e il 5,50%, ai massimi da 23 anni. E la banca centrale prevede tre tagli del costo del denaro, per un totale di 765 punti base, nel 2024.

FALCADE (BELLUNO) - I fedeli vanno a messa , ma il loro parroco non c?è più: ha preso un periodo sabbatico. Un fulmine a ciel sereno per i parrocchia ni delle località... (ilgazzettino)

Borsa: l'Europa chiude contrastata in vista della Fed - (ANSA) - MILANO, 20 MAR - Le Borse europee chiudono contrastate in vista delle decisioni della Fed, in arrivo in serata. Gli analisti ritengono che la banca centrale statunitense lascerà i tassi d'int ...lagazzettadelmezzogiorno

La Fed lascia i tassi fermi fra il 5,25% e il 5,50% - La Fed lascia i tassi di interesse invariati. Il costo del denaro resta fermo in una forchetta fra il 5,25% e il 5,50%, ai massimi da 23 anni. E la banca centrale prevede tre tagli del costo del ...ansa

Wall Street apre debole in attesa della Fed, Dj -0,21% - (ANSA) - NEW YORK, 20 MAR - Wall Street apre debole in attesa della Fed. Il Dow Jones perde lo 0,21% a 39.032,42 punti, il Nasdaq sale dello 0,20% a 16.198,52 punti mentre lo S&P 500 è invariato a ...lagazzettadelmezzogiorno