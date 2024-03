La donazione e quello scontro a destra | la vera storia della casa di Montecarlo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) «Io sottoscritta Anna Maria Colleoni dichiaro liberamente di nominare erede universale dei beni mobili e immobili che mi appartengono al momento del mio decesso, il partito Alleanza nazionale nella persona del suo attuale Presidente on. Gianfranco Fini come contributo per la buona battaglia». Era il 12 giugno 1999 quando la contessa Colleoni morì e in viaScrofa cominciarono a ragionare sul ricco patrimonio che la contessa, senza prole, aveva lasciato al partito. Era figlia di Guardino Colleoni, conte e gerarca fascista, discendente di quel Bartolomeo Colleoni condottiero valoroso e patriota ante-litteram. La nobildonna aveva sempre vissuto a Monterotondo, cittadina rossa alle porte di Roma, più volte decorata al valor militare per l'impegno durante la Resistenza, e nel corso di una serata, organizzata per festeggiare l'elezione di Roberto Buonasorte, primo ...